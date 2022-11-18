Минобороны: поражены производственные мощности Украины по изготовлению ракетного оружия

Игорь Конашенков сообщил о том, что все ракеты попали по заранее указанным целям.

В российском министерстве про обороне рассказали о том, что днем 17 ноября Вооруженные силы РФ в ходе специальной военной операции на Украине поразили производственные мощности киевского режима по изготовлению ракетного оружия. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами от 18 ноября сделал официальный представитель ведомства Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант пояснил, что удары наносились высокоточными ракетами и все боеголовки прилетели точно по указанным целям. Речь идет об объектах оборонно-промышленного комплекса и топливо-энергетической инфраструктуры ВСУ.

Ударом поражены производственные мощности по изготовлению ракетного оружия. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

В частности, поражен арсенал ВСУ с артиллерийским вооружением. Там находилась военная помощь стран коллективного Запада, которая должна была отправиться далее для поддержки сил Украины. Воздушно-космические силы РФ ликвидировали в Павлограде Днепропетровской области цеха по производству топлива и ракетных двигателей, а в Запорожье - цеха НПО "Искра". Там изготавливались компоненты для ремонта РСЗО и РЛС.

Шмыгаль заявил о взрывах на предприятиях и объектах газодобычи Украины.

Фото и видео: Минобороны России