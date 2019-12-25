Игра завершилась со счетом 1:1 в матче чемпионата Италии.

"Ювентус" сыграл вничью с "Миланом" в рамках четвертого тура итальянского чемпионата по футболу. Матч проводился на спортивном стадионе в Турине. Он завершился с результатом 1:1. Со стороны хозяев поля отличился на 4 минуте игрок по имени Альваро Мората. На 76 минуте сравнять счет гостям помог Анте Ребич.

В настоящее время "Милан" с 10 очками находится на второй позиции в турнирной таблице. По дополнительным показателям футбольный клуб уступает "Интеру". "Ювентус" (с 2 очками) расположился на 18-м месте рейтинга.

Напомним, что "Ювентус" – является соперником российского "Зенита" (из Петербурга) по групповому этапу в Лиге чемпионов. Команды сыграют друг с другом в рамках группы H 20 октября на стадионе в Санкт-Петербурге, а также 2 ноября в Турине.

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