"Ювентус" разгромил "Мальме" в матче Лиги чемпионов

Игра завершилась с результатом 3:0.

Итальянский футбольный клуб "Ювентус" разгромил шведскую команду "Мальме" в матче Лиги чемпионов. Игра проводилась в рамках первого тура группового этапа турнира. Напомним, что на поле вышли будущие соперники российской команды из Петербурга ("Зенит") по группе H. Матч завершился с результатом 3:0 в пользу итальянских спортсменов.

Голами отметились на 24, 45 и 45+1 минутах матча Алекс Сандро, Пауло Дибала (реализовал пенальти) и Альваро Мората. В следующий раз "Мальме" сыграет против "Зенита". Встреча запланирована на 29 сентября. В этот же день на домашней арене "Ювентус" примет английский клуб "Челси".

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