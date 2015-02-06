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"Янг Бойз" вырвал победу в матче Лиги чемпионов против "МЮ"
Сегодня, 8:55
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"Янг Бойз" вырвал победу в матче Лиги чемпионов против "МЮ"

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Игра завершилась со счетом 2:1.

Швейцарская команда "Янг Бойз" вырвала победу в домашнем матче Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед". В рамках игры первого тура группового этапа (в группе F) гол Криштиану Роналду не смог спасти английский клуб от поражения. Матч завершился с результатом 2:1.
 
Со стороны хозяев игры голы в ворота соперников на 66 и 90+5 минутах забили  Муми Нгамале и Джордан Сибачо. "МЮ" выступал с 35-ой минуты в составе из 10 спортсменов после того, как арбитр удалил с поля Арона Уан-Биссаки. На 13 минуте от англичан забил мяч Роналду.

Напомним, что 36-летний Криштиану Роналду повторил рекорд  испанского голкипера Икера Касильяса по количеству проведенных матчей в ЛЧ. Для португальца данный выход на поле в рамках турнира стал 177 по счету. В следующий раз "Манчестер Юнайтед" примет испанский "Вильярреал". Это произойдет 29 сентября. Швейцарские футболисты из "Янг Бойз" в тот же день в гостях сыграют против итальянской "Аталанты".

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Фото: Pixabay.com

Теги: криштиану роналду, лига чемпионов, манчестер юнайтед, чнг бойз, швейцария
Категории: Лента новостей, Тема дня, Спорт, Футбол в России и Европе, Мировые новости,

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