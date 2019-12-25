"Бавария" разгромила "Барселону" в Лиге чемпионов

Игра завершилась со счетом 3:0.

Немецкая "Бавария" второй раз подряд разгромила испанскую "Барселону" в Лиге чемпионов. Игра проводилась на арене "Камп Ноу" в Испании. Матч в рамках первого тура группового этапа завершен с результатом 3:0. Голами на 33, а также 58 и 85 минутах отличились футболисты Томас Мюллер и Роберт Левандовский (реализовал дубль). Мюллер забил "Барселоне" седьмой гол в Лиге чемпионов за шесть матчей. Больше него никто из спортсменов клуба не забивал в данном турнире. Левандовский отличился в 18-м матче подряд за "Баварию".

Немецкий и испанский клубы сыграли друг против друга в Лиге Чемпионов уже 10 раз. Семь игр вели представители Мюнхена, две победы остались на счету каталонских футболистов. Еще одна встреча завершилась ничьей. В последний раз команды играли на поле в августе прошлого года. Матч в рамках четвертьфинала ЛЧ закончился со счетом 8:2 в пользу команды из ФРГ.

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