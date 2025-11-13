"Юта" одержала победу над "Баффало", Сергачев отметился передачей

На счету защитника 13 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Юта" одержала победу над "Баффало" со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на арене "Дельта-центр" в Солт-Лейк-Сити.

Защитник "Юты" Михаил Сергачев помог своей команде добиться победы. Россиянин отметился голевой передачей на Джон-Джейсона Петерку, забросившего вторую шайбу в ворота гостей. "Юта" смогла отыграться со счета 0:2 и обыграть соперника. Команда идет на пятом месте в Западной конференции, набрав 20 очков.

В нынешнем сезоне НХЛ Михаил Сергачев провел в составе "Юты" 17 матчей и набрал 13 (3+10) очков.

Видео: YouTube / SPORTSNET