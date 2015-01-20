Четыре очка Панарина помоги "Рейнджерс" обыграть "Тампу"

Форвард был признан второй звездой матча.

"Рейнджерс" обыграли "Тампу" со счетом 7:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Бенчмарк Интернейшнл-Арене" в Тампе.

Форвард "Рейнджерс" Артемий Панарин был признан второй звездой матча. Россиянин оформил четыре голевые передачи. Он помог отличиться Уиллу Кайлли, Алекси Лафреньеру и дважды Винсенту Трочеку. "Рейнджерс" идут на седьмом месте в Восточной конференции, набрав 20 очков.

В нынешнем сезоне НХЛ Артемий Панарин провел за "Рейнджерс" 18 матчей и набрал 16 (5+11) очков.

Видео: YouTube / SPORTSNET