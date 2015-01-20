Четыре очка Панарина помоги "Рейнджерс" обыграть "Тампу"

"Рейнджерс" обыграли "Тампу" со счетом 7:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Бенчмарк Интернейшнл-Арене" в Тампе.
Форвард "Рейнджерс" Артемий Панарин был признан второй звездой матча. Россиянин оформил четыре голевые передачи. Он помог отличиться Уиллу Кайлли, Алекси Лафреньеру и дважды Винсенту Трочеку. "Рейнджерс" идут на седьмом месте в Восточной конференции, набрав 20 очков.
В нынешнем сезоне НХЛ Артемий Панарин провел за "Рейнджерс" 18 матчей и набрал 16 (5+11) очков.
Ранее мы сообщали, что передача Ничушкина помогла "Колорадо" одолеть "Анахайм".
Видео: YouTube / SPORTSNET
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все