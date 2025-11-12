  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:34
34
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Передача Ничушкина помогла "Колорадо" одолеть "Анахайм"

0 0

Россиянин набрал 12 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Колорадо" обыграл "Анахайм" со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Болл-Арене" в Денвере.

Форвард "Колорадо" Валерий Ничушкин принял участие в победе своей команды. Россиянин отметился голевой передачей на Габриэля Ландескога, забросившего вторую шайбу в ворота гостей. "Колорадо" лидирует в турнирной таблице Западной конференции, набрав 27 очков.

В нынешнем сезоне НХЛ Валерий Ничушкин провел в составе "Колорадо" 17 матчей и набрал 12 (5+7) очков.

Ранее мы сообщали, что шайба Овечкина помогла "Вашингтону" обыграть "Каролину".

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: валерий ничушкин, национальная хоккейная лига, хк анахайм дакс, хк колорадо эвеланш
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии