Передача Ничушкина помогла "Колорадо" одолеть "Анахайм"

Россиянин набрал 12 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Колорадо" обыграл "Анахайм" со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Болл-Арене" в Денвере.

Форвард "Колорадо" Валерий Ничушкин принял участие в победе своей команды. Россиянин отметился голевой передачей на Габриэля Ландескога, забросившего вторую шайбу в ворота гостей. "Колорадо" лидирует в турнирной таблице Западной конференции, набрав 27 очков.

В нынешнем сезоне НХЛ Валерий Ничушкин провел в составе "Колорадо" 17 матчей и набрал 12 (5+7) очков.

Видео: YouTube / SPORTSNET