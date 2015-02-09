Шайба Овечкина помогла "Вашингтону" обыграть "Каролину"

На счету хоккеиста 12 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Вашингтон" одержал победу над "Каролиной" со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Леново Центр" в Роли.

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин принял участие в победе своей команды. Россиянин забросил четвертую шайбу в пустые ворота гостей. Он также отметился голевой передачей на Дилана Строума. "Вашингтон" идет на 12-м месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 17 очков.

В нынешнем регулярном сезоне НХЛ Александр Овечкин провел 16 матчей и набрал 12 (4+8) очков.

Видео: YouTube / SPORTSNET