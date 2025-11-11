"Вегас" уступил "Флориде", Барбашев забросил шайбу

Форвард был признан третьей звездой матча.

"Вегас" проиграл "Флориде" со счетом 2:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Ти-Мобайл Арене" в Парадайсе.

Нападающий "Вегаса" Иван Барбашев был признан третьей звездой матча. Россиянин забросил вторую шайбу в ворота гостей в середине третьего периода. Его команда идет на шестом месте в Западной конференции, набрав 18 очков.

В нынешнем сезоне НХЛ Иван Барбашев провел за "Вегас" 15 матчей и набрал 16 (7+9) очков.

