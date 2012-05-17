  1. Главная
Сегодня, 7:00
Дубль Панарина помог "Рейнджерс" обыграть "Нэшвилл"

Россиянин был признан третьей звездой матча.

"Рейнджерс" одержали победу над "Нэшвиллом" со счетом 6:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке.

Форвард "Рейнджерс" Артемий Панарин был признан третьей звездой матча. Россиянин забросил две шайбы в ворота гостей. Его команда идет на 11-м месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 18 очков.

В нынешнем сезоне НХЛ Артемий Панарин провел в составе "Рейнджерс" 17 матчей и набрал 12 (5+7) очков.

Ранее мы сообщали, что два ассиста Ничушкина помогли "Колорадо" обыграть "Ванкувер".

Видео: YouTube / SPORTSNET

