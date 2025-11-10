Два ассиста Ничушкина помогли "Колорадо" обыграть "Ванкувер"

"Колорадо" удалось переиграть "Ванкувер" в овертайме со счетом 5:4 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Роджерс-Арене" в Ванкувере.
Форвард "Колорадо" Валерий Ничушкин принял участие в победе своей команды. Россиянин оформил две голевые передачи, с которых отличился Натан Маккиннон в первом периоде. Его команда лидирует в турнирной таблице Западной конференции, набрав 25 очков.
В нынешнем сезоне НХЛ Валерий Ничушкин провел в составе "Колорадо" 16 матчей и набрал 11 (5+6) очков.
