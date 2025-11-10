  1. Главная
Сегодня, 9:38
d_s_sarkisov

Два ассиста Ничушкина помогли "Колорадо" обыграть "Ванкувер"

На счету форварда 11 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Колорадо" удалось переиграть "Ванкувер" в овертайме со счетом 5:4 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Роджерс-Арене" в Ванкувере.

Форвард "Колорадо" Валерий Ничушкин принял участие в победе своей команды. Россиянин оформил две голевые передачи, с которых отличился Натан Маккиннон в первом периоде. Его команда лидирует в турнирной таблице Западной конференции, набрав 25 очков.

В нынешнем сезоне НХЛ Валерий Ничушкин провел в составе "Колорадо" 16 матчей и набрал 11 (5+6) очков.

Ранее мы сообщали, что передача Свечникова помогла "Каролине" обыграть "Торонто".

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: валерий ничушкин, национальная хоккейная лига, хк ванкувер кэнакс, хк колорадо эвеланш
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

