Передача Свечникова помогла "Каролине" обыграть "Торонто"

Хоккеист набрал семь очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Каролина" добилась победы над "Торонто" со счетом 5:4 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Скоушабэнк-Арене" в Торонто.

Нападающий "Каролины" Андрей Свечников помог своей команде добиться победы. Россиянин отдал голевую передачу на Сета Джарвиса, забросившего вторую шайбу в ворота хозяев. "Каролина" лидирует в Восточной конференции, набрав 22 очка.

В нынешнем сезоне НХЛ Андрей Свечников провел за "Каролину" 15 матчей, забросил четыре шайбы и отдал три голевые передачи.

