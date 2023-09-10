Шайба Капризова помогла "Миннесоте" обыграть "Калгари"

Россиянин набрал 22 очка в нынешнем сезоне НХЛ.

"Миннесота" одержала победу над "Калгари" со счетом 2:0 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Эксел Энерджи-центр" в Сент-Поле.

Нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов принял участие в победе своей команды. Россиянин забросил вторую шайбу в пустые ворота гостей в конце третьего периода. "Миннесота" идет на 11-м месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 17 очков.

В нынешнем сезоне НХЛ Кирилл Капризов провел в составе "Миннесоты" 17 матчей и набрал 22 (10+12) очка.

Видео: YouTube / SPORTSNET