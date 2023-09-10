  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 7:31
133
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Шайба Капризова помогла "Миннесоте" обыграть "Калгари"

0 0

Россиянин набрал 22 очка в нынешнем сезоне НХЛ.

"Миннесота" одержала победу над "Калгари" со счетом 2:0 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Эксел Энерджи-центр" в Сент-Поле.

Нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов принял участие в победе своей команды. Россиянин забросил вторую шайбу в пустые ворота гостей в конце третьего периода. "Миннесота" идет на 11-м месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 17 очков.

В нынешнем сезоне НХЛ Кирилл Капризов провел в составе "Миннесоты" 17 матчей и набрал 22 (10+12) очка.

Ранее мы сообщали, что дубль Кучерова помог "Тампе" одержать победу над "Вегасом".

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: кирилл капризов, национальная хоккейная лига, хк калгари флеймз, хк миннесота уайлд
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии