Дубль Кучерова помог "Тампе" одержать победу над "Вегасом"

Нападающий был признан первой звездой матча.

"Тампа" одолела "Вегас" со счетом 6:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Ти-Мобайл Арене" в Парадайсе.

Нападающий "Тампы" Никита Кучеров был признан первой звездой матча. Россиянин оформил дубль в ворота хозяев. Он также отметился голевой передачей на Брэндона Хагеля. "Тампа" поднялась на девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 16 очков.

В нынешнем сезоне НХЛ Никита Кучеров провел 12 матчей и набрал 14 (7+7) очков.

Видео: YouTube / SPORTSNET