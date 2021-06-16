"Филадельфия" одолела "Нэшвилл", Мичков забросил шайбу

Форвард был признан второй звездой матча.

"Филадельфия" добилась победы над "Нэшвиллом" со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Бриджстоун-Арене" в Нэшвилле.

Нападающий "Филадельфии" Матвей Мичков был признан второй звездой матча. Россиянин забросил первую шайбу в ворота хозяев. "Филадельфия" уступала по ходу встречи, но затем добилась волевой победы. Команда идет на восьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 17 очков.

В нынешнем сезоне НХЛ Матвей Мичков провел за "Филадельфию" 14 матчей, забросил две шайбы и отдал пять голевых передач.

Ранее мы сообщали, что шайба Свечникова помогла "Каролине" обыграть "Миннесоту".

Видео: YouTube / SPORTSNET