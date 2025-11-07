Шайба Свечникова помогла "Каролине" обыграть "Миннесоту"

Россиянин набрал четыре очка в нынешнем сезоне НХЛ.

"Каролина" одержала победу над "Миннесотой" со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Леново Центр" в Роли.

Нападающий "Каролины" Андрей Свечников принял участие в победе своей команды. Россиянин забросил вторую шайбу в ворота гостей. Его команда идет на четвертом месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 18 очков.

В нынешнем сезоне НХЛ Андрей Свечников провел в составе "Каролины" 13 матчей, забросил три шайбы и отдал одну голевую передачу.

Видео: YouTube / SPORTSNET