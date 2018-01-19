Гол Михеева помог "Чикаго" обыграть "Ванкувер"

Форвард набрал шесть очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Чикаго" обыграл "Ванкувер" со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Роджерс-Арене" в Ванкувере.

Нападающий "Чикаго" Илья Михеев помог своей команде добиться победы. Россиянин забросил третью шайбу в ворота хозяев. Его команда идет на 10-м месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 15 очков.

В нынешнем сезоне НХЛ Илья Михеев провел в составе "Чикаго" 12 матчей, забросил четыре шайбы и отдал две голевые передачи.

Видео: YouTube / SPORTSNET