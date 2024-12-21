Шайба Овечкина помогла "Вашингтону" разгромить "Сент-Луис"

Форвард забросил 900 шайб за карьеру в НХЛ.

"Вашингтон" одержал разгромную победу над "Сент-Луисом" со счетом 6:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Кэпитал Уан-Арене" в Вашингтоне.

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин был признан первой звездой матча. Россиянин забросил вторую шайбу в ворота гостей. Она стала для него 900-й за всю карьеру в НХЛ. "Вашингтон" идет на восьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 15 очков.

Видео: YouTube / SPORTSNET