Шайба Барбашева принесла "Вегасу" победу над "Детройтом"

Россиянин был признан второй звездой матча.

"Вегас" обыграл "Детройт" со счетом 1:0 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Ти-Мобайл Арене" в Парадайсе.

Нападающий "Вегаса" Иван Барбашев был признан второй звездой матча. Россиянин стал автором единственной шайбы в матче. Он поразил ворота гостей в середине второго периода. "Вегас" идет на пятом месте в турнирной таблицы Западной конференции, набрав 17 очков.

В нынешнем сезоне НХЛ Иван Барбашев провел в составе "Вегаса" 12 матчей и набрал 11 (4+7) очков.

Видео: YouTube / SPORTSNET