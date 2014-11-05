Гол и передача Капризова помогли "Миннесоте" обыграть "Нэшвилл"

На счету хоккеиста 17 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Миннесота" обыграла "Нэшвилл" в овертайме со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Эксел Энерджи-центр" в Сент-Поле.

Нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов помог своей команде добиться победы. Россиянин забросил первую шайбу в ворота гостей. Он также отметился передачей на Маркуса Юханссона, оформившего победный бросок в овертайме. Команда идет на 13-м месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 14 очков.

В нынешнем сезоне НХЛ Кирилл Капризов провел за "Миннесоту" 14 матчей и набрал 17 (8+9) очков.

