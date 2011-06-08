"Айлендерс" обыграли "Вашингтон", Сорокин сделал 22 сейва

Вратарь был признан второй звездой матча.

"Айлендерс" одержали победу над "Вашингтоном" со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Кэпитал Уан-арене" в Вашингтоне.

Вратарь "Айлендерс" Илья Сорокин был признан второй звездой матча. Россиянин отразил 22 броска по своим воротам. "Айлендерс" уступали по ходу встречи, но смогли отыграться и одержать победу. Команда идет на 13-м месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 13 очков.

В нынешнем сезоне НХЛ Илья Сорокин провел за "Айлендерс" восемь матчей, в которых пропустил 27 шайб.

Ранее мы сообщали, что гол и передача Свечникова помогли "Каролине" одержать победу над "Айлендерс".

Видео: YouTube / SPORTSNET