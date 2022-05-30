  1. Главная
Сегодня, 9:32
Гол и передача Свечникова помогли "Каролине" одержать победу над "Айлендерс"

Россиянин был признан первой звездой матча.

"Каролина" разгромила "Айлендерс" со счетом 6:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на арене "Леново Центр" в Роли.

Нападающий "Каролины" Андрей Свечников был признан первой звездой матча. Россиянин забросил пятую шайбу в ворота гостей. Он также помог отличиться Джордану Мартинуку. "Каролина" идет на пятом месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 14 очков.

В нынешнем сезоне НХЛ Андрей Свечников провел за "Каролину" 10 матчей, забросил две шайбы и отдал голевую передачу.

