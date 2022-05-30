"Питтсбург" обыграл "Миннесоту", Малкин отметился передачей

На счету хоккеиста 17 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Питтсбург" одержал победу над "Миннесотой" со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Эксел Энерджи-центр" в Сент-Поле.

Форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин принял участие в победе своей команды. Россиянин помог отличиться Бенжамину Кинделу, забросившему третью шайбу в ворота хозяев. "Питтсбург" продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 18 очков.

В нынешнем сезоне НХЛ Евгений Малкин провел в составе "Питтсбурга" 12 матчей и набрал 17 (3+14) очков.

Видео: YouTube / SPORTSNET