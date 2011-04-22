Джон Таварес забросил 500-ю шайбу в НХЛ

Он стал пятым среди действующих хоккеистов, кому удалось достичь такой цифры.

Нападающий "Торонто" Джон Таварес забросил свою юбилейную шайбу в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщили в пресс-службе турнира.

"Торонто" уступил "Коламбусу" со счетом 3:6. Одну из шайб в ворота хозяев забросил 36-летний канадец. Она стала для него 500-й в карьере в рамках НХЛ. Среди действующих хоккеистов Таварес стал пятым игроком, кто достиг такого показателя. Ранее такое количество голов разменяли Евгений Малкин, Стивен Стэмкос, Сидни Кросби и Александр Овечкин.

Джон Таварес играет в "Торонто" с 2018 года. В нынешнем сезоне НХЛ форвард провел в составе команды 11 матчей, забросил шесть шайб и отдал восемь голевых передач.

