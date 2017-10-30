Шайба Проворова помогла "Коламбусу" обыграть "Торонто"

На счету защитника четыре очка в нынешнем сезоне НХЛ.

"Коламбус" одержал победу над "Торонто" со счетом 6:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Нейншвайд-Арене" в Коламбусе.

Защитник "Коламбуса" Иван Проворов помог своей команде добиться победы. Россиянин забросил третью шайбу в ворота гостей. Ассистами отличились его соотечественники Дмитрий Воронков и Кирилл Марченко. "Коламбус" идет на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 12 очков.

В нынешнем сезоне НХЛ Иван Проворов провел в составе "Коламбуса" 10 матчей, забросил две шайбы и отдал две голевые передачи.

Видео: YouTube / SPORTSNET