Два очка Кучерова помогли "Тампе" одержать победу над "Нэшвиллом"

"Тампа" обыграла "Нэшвилл" со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Бриджстоун-Арене" в Нэшвилле.

Нападающий "Тампы" Никита Кучеров помог своей команде добиться победы. Россиянин забросил четвертую шайбу в пустые ворота гостей. До этого он отметился голевой передачей Шарль-Эдуара Д"Астуса. "Тампа" идет на 13-м месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 10 очков.

В нынешнем сезоне НХЛ Никита Кучеров провел за "Тампу" 8 матчей и набрал 10 (4+6) очков.

Видео: YouTube / SPORTSNET