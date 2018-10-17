Дубль Дорофеева помог "Вегасу" обыграть "Калгари"

Россиянин был признан второй звездой матча.

"Вегас" одержал победу над "Каролиной" со счетом 6:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Леново Центр" в Роли.

Форвард "Вегаса" Павел Дорофеев был признан второй звездой матча. Россиянин забросил две шайбы в ворота хозяев в первом периоде встречи. Команда поднялась на третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 15 очков.

В нынешнем сезоне НХЛ Павел Дорофеев провел в составе "Вегаса" 10 матчей и набрал 10 (9+1) очков.

Видео: YouTube / SPORTSNET