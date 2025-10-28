Гол и передача Малкина помогли "Питтсбургу" обыграть "Сент-Луис"

На счету хоккеиста 16 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Питтсбург" одержал победу над "Сент-Луисом" со счетом 6:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене" в Питтсбурге.

Форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин помог своей команде добиться победы. Россиянин забросил шестую шайбу в пустые ворота гостей. До этого он помог отличиться Энтони Манта. "Питтсбург" идет на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 15 очков.

В нынешнем сезоне НХЛ Евгений Малкин провел в составе "Питтсбурга" 10 матчей и набрал 16 (3+13) очков.

Видео: YouTube / SPORTSNET