Сегодня, 10:28
"Нью-Джерси" одолел "Колорадо", Грицюк отметился заброшенной шайбой

Форвард набрал шесть очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Нью-Джерси" выиграл у "Колорадо" в овертайме со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Пруденшиал-центр" в Ньюарке.

Форвард "Нью-Джерси" Арсений Грицюк принял участие в победе своей команды. Россиянин забросил первую шайбу в ворота гостей. "Нью-Джерси" лидирует в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 16 очков.

В нынешнем сезоне НХЛ Арсений Грицюк провел за "Нью-Джерси" девять матчей, забросил две шайбы и отдал четыре голевые передачи.

Ранее мы сообщали, что шайба Сергачева помогла "Юте" обыграть "Виннипег".

