Шайба Сергачева помогла "Юте" обыграть "Виннипег"

Защитник был признан второй звездой матча.

"Юта" одержала победу над "Виннипегом" со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на арене "Канада Лайф-центр" в Виннипеге.

Защитник "Юты" Михаил Сергачев был признан второй звездой матча. Россиянин забросил первую шайбу в ворота хозяев. "Юта" лидирует в турнирной таблице Западной конференции, набрав 16 очков.

В нынешнем сезоне НХЛ Михаил Сергачев провел в составе "Юты" 10 матчей и набрал 8 (2+6) очков.

Ранее мы сообщали, что шайба Кучерова принесла "Тампе" победу над "Вегасом".

Видео: YouTube / SPORTSNET