  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:03
72
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Шайба Сергачева помогла "Юте" обыграть "Виннипег"

0 0

Защитник был признан второй звездой матча.

"Юта" одержала победу над "Виннипегом" со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на арене "Канада Лайф-центр" в Виннипеге.

Защитник "Юты" Михаил Сергачев был признан второй звездой матча. Россиянин забросил первую шайбу в ворота хозяев. "Юта" лидирует в турнирной таблице Западной конференции, набрав 16 очков.

В нынешнем сезоне НХЛ Михаил Сергачев провел в составе "Юты" 10 матчей и набрал 8 (2+6) очков.

Ранее мы сообщали, что шайба Кучерова принесла "Тампе" победу над "Вегасом".

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: михаил сергачев, национальная хоккейная лига, хк виннипег джетс, хк юта
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии