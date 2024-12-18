Шайба Сергачева помогла "Юте" обыграть "Виннипег"

"Юта" одержала победу над "Виннипегом" со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на арене "Канада Лайф-центр" в Виннипеге.
Защитник "Юты" Михаил Сергачев был признан второй звездой матча. Россиянин забросил первую шайбу в ворота хозяев. "Юта" лидирует в турнирной таблице Западной конференции, набрав 16 очков.
В нынешнем сезоне НХЛ Михаил Сергачев провел в составе "Юты" 10 матчей и набрал 8 (2+6) очков.
Ранее мы сообщали, что шайба Кучерова принесла "Тампе" победу над "Вегасом".
Видео: YouTube / SPORTSNET
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все