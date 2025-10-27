  1. Главная
Сегодня, 7:00
Шайба Кучерова принесла "Тампе" победу над "Вегасом"

Россиянин был признан первой звездой матча.

"Тампа" обыграла "Вегас" в овертайме со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Амали-Арене" в Тампе.

Нападающий "Тампы" Никита Кучеров был признан первой звездой матча. Россиянин забросил победную шайбу в овертайме в ворота гостей. "Тампа" идет на 14-м месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав восемь очков.

В нынешнем сезоне НХЛ Никита Кучеров провел в составе "Тампы" семь матчей, забросил три шайбы и отдал пять голевых передач.

Ранее мы сообщали, что гол и передача Подколзина принесли "Эдмонтону" победу над "Монреалем".

Видео: YouTube / SPORTSNET

