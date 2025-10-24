Гол и передача Подколзина принесли "Эдмонтону" победу над "Монреалем"

Форвард был признан первой звездой матча.

"Эдмонтон" одержал победу над "Монреалем" со счетом 6:5 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на арене "Роджерс Плэйс" в Эдмонтоне.

Нападающий "Эдмонтона" Василий Подколзин был признан первой звездой матча. Россиянин отметился голевой передачей на Давида Томашека, забросившего первую шайбу в ворота гостей. Он также стал автором победного гола в концовке третьего периода. "Эдмонтон" идет на восьмом месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав девять очков.

В нынешнем сезоне НХЛ Василий Подколзин провел за "Эдмонтон" восемь матчей, забросил одну шайбу и отдал три голевые передачи.

Видео: YouTube / SPORTSNET