Две передачи Малкина помогли "Питтсбургу" обыграть "Флориду"

"Питтсбург" обыграл "Флориду" со счетом 5:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Амерант Банк Арене" в Питтсбурге.

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин принял участие в победе своей команды. Россиянин отметился двумя голевыми передачами на Сидни Кросби, оформившего дубль в ворота хозяев. "Питтсбург" идет на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 12 очков.

В нынешнем сезоне НХЛ Евгений Малкин провел в составе "Питтсбурга" 8 матчей и набрал 12 (2+12) очков.

