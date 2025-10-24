  1. Главная
Сегодня, 7:03
Две передачи Малкина помогли "Питтсбургу" обыграть "Флориду"

На счету форварда 12 очков в нынешнем сезоне.

"Питтсбург" обыграл "Флориду" со счетом 5:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Амерант Банк Арене" в Питтсбурге.

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин принял участие в победе своей команды. Россиянин отметился двумя голевыми передачами на Сидни Кросби, оформившего дубль в ворота хозяев. "Питтсбург" идет на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 12 очков.

В нынешнем сезоне НХЛ Евгений Малкин провел в составе "Питтсбурга" 8 матчей и набрал 12 (2+12) очков.

Ранее мы сообщали, что передача Демидова принесла "Монреалю" победу над "Калгари".

Видео: YouTube / NHL

