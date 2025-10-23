Передача Демидова принесла "Монреалю" победу над "Калгари"

На счету россиянина пять очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Монреаль" одолел "Калгари" в овертайме со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на арене "Скоушабэнк Саддлдоум" в Калгари.

Форвард "Монреаля" Иван Демидов помог своей команде добиться успеха. Россиянин отметился голевой передачей на Майка Мэтисона, который забросил победную шайбу в ворота хозяев в овертайме. "Монреаль" идет на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 12 очков.

В нынешнем сезоне НХЛ Иван Демидов провел в составе "Монреаля" восемь матчей, забросил одну шайбу и отдал четыре голевые передачи.

