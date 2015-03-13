Шайба Грицюка помогла "Нью-Джерси" обыграть "Миннесоту"

Эта шайба стала дебютной для россиянина в НХЛ.

"Нью-Джерси" обыграл "Миннесоту" со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Пруденшиал-центр" в Нью-Джерси.

Нападающий "Нью-Джерси" Арсений Грицюк был признан третьей звездой матча. Россиянин забросил третью шайбу в ворота гостей. Она стала для него первой в НХЛ. "Нью-Джерси" лидирует в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 12 очков.

В нынешнем сезоне НХЛ Арсений Грицюк провел за "Нью-Джерси" семь матчей, забросил одну шайбу и отдал четыре голевые передачи.

Ранее мы сообщали, что три очка Сергачева принесли "Юте" победу над "Колорадо".

Видео: YouTube / SPORTSNET