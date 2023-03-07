Три очка Сергачева принесли "Юте" победу над "Колорадо"

Россиянин был признан второй звездой матча.

"Юта" обыграла "Колорадо" в овертайме со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на арене "Дельта-центр" в Солт-Лейк-Сити.

Защитник "Юты" Михаил Сергачев был признан второй звездой матча. Россиянин забросил третью шайбу в ворота гостей. Он также помог отличиться Нику Шмальцу и Дилану Гюнтеру, который забросил победный гол в овертайме. "Юта" идет на четвертом месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 10 очков.

В нынешнем сезоне НХЛ Михаил Сергачев провел за "Юту" семь матчей, забросил одну шайбу и отдал две голевые передачи.

Ранее мы сообщали, что "Вашингтон" обыграл "Сиэтл", Овечкин отметился передачей.

Видео: YouTube / NHL