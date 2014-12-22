"Вашингтон" обыграл "Сиэтл", Овечкин отметился передачей

"Вашингтон" одержал победу над "Сиэтлом" со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Кэпитал Уан-арене" в Вашингтоне.
Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин принял участие в победе своей команды. Россиянин отметился голевой передачей на Джейкоба Чикрана, забросившего третью шайбу в ворота гостей. "Вашингтон" идет на пятом месте в Восточной конференции, набрав 10 очков.
В нынешнем сезоне НХЛ Александр Овечкин провел за "Вашингтон" семь матчей, забросил одну шайбу и отдал четыре голевые передачи.
Ранее мы сообщали, что гол и передача Барбашева помогли "Вегасу" одолеть "Каролину".
Видео: YouTube / SPORTSNET
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все