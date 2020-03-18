Гол и передача Барбашева помогли "Вегасу" одолеть "Каролину"

Россиянин был признан второй звездой матча.

"Вегас" одержал победу над "Каролиной" со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Ти-Мобайл Арене" в Парадайсе.

Нападающий "Вегаса" Иван Барбашев был признан второй звездой матча. Россиянин забросил третью шайбу в ворота гостей. До этого хоккеист помог отличиться Джеку Айкелу, который открыл счет. "Вегас" продолжает лидировать в Западной конференции, набрав 12 очков после семи игр.

В нынешнем сезоне НХЛ Иван Барбашев провел семь матчей, забросил три шайбы и отдал пять голевых передач.

