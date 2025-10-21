Шайба Капризова помогла "Миннесоте" обыграть "Рейнджерс"

Форвард набрал 10 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Миннесота" обыграла "Рейнджерс" со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке.

Форвард "Миннесоты" Кирилл Капризов помог своей команде добиться успеха. Россиянин забросил третью шайбу в пустые ворота хозяев в концовке встречи. "Миннесота" уступала по ходу встречи со счетом 0:1 и добилась волевой победы. Команда идет на восьмом месте в Западной конференции.

В нынешнем сезоне НХЛ Кирилл Капризов провел за "Миннесоту" 7 матчей и набрал 10 (5+5) очков.

Видео: YouTube / SPORTSNET