"Юлмарт" может перейти кредиторам

Руководство компании планируют меры, чтобы компания могла "начать с чистого листа".

"Юлмарт" может перейти под управление кредитора Михаила Скигина. Об этом сообщил "Коммерсантъ". По данным издания, онлайн-ритейлер будет управляться главой петербургского нефтяного терминала (ПНТ). Чтобы это произошло, Дмитрий Костыгин совместно с Августом Мейером приобретут долю третьего владельца - Михаила Васинкевича. Сейчас совокупная доля двоих предпринимателей составляет 61,5%. Также компании потребуются дополнительные средства в размере 9 миллиардов рублей. Благодаря таким инвестициям фирма сможет выйти на прибыльность по результатам 2022 года. После операций все партнеры собираются выйти из компании, чтобы "обеспечить новой управленческой команде возможность с чистого листа развивать проект".

Переговоры с различными потенциальными инвесторами продолжаются, но имена и компании мы назвать не готовы прокомментировал ситуацию в пресс-службе "Юлмарта"

Напомним, что в 2016 году компания Скригина Ledaro кредитовала "Юлмарт". В 2018 году фирма подала исковое заявление о банкротстве UHL.

Ранее Piter.tv писал о том, что предпринимательница с Кубани выиграла суд у "Юлмарта".

Фото: Piter.tv

