Имущество совладельца "Юлмарта" продадут по решению суда

Апелляция об отмене банкротства не прошла в суде.

Имущество совладельца компании "Юлмарт" Михаила Васинкевича будет распродано из-за банкротства. Данное постановление вынес Арбитражный суд Санкт-Петербурга.

Напомним, что исковое заявление подал Дмитрий Костыгин в декабре 2017 года. Мужчина также ранее являлся совладельцем компании. Петербуржец хотел вернуть у Васинкевича сумму в 405 миллионов рублей. Об этом пишет РБК. Именно сколько он отдал по кредитным обязательствам, которые брал "Юлмарт". Поручителем организации выступал Костыгин. Также деньги с ответчика требовали и другие заемщики. В общей сложности общая сумма исков составила более одного миллиарда рублей.

Рассмотрение конфликта ведется с 2016 года, но банкротом Васинкевича признали только в 2018-ом. В марте 2019 года бизнесмен подал апелляцию, но жалоба была отклонена.

Ранее Piter.tv писал о том, что предпринимательница с Кубани выиграла суд у "Юлмарта".

Фото: Piter.tv