"Юлмарт" выплатит Дмитрию Костыгину 659 тысяч рублей по решению суда

С компании возьмут проценты за пользование займами экс-совладельца фирмы.

В Арбитражном суде Петербурга и Ленинградской области рассмотрели дело в отношении компании "Юлмарт" и Дмитрия Костыгина. Инстанция постановила, что в пользу бывшего руководителя организация должна выплатить около 600 тысяч рублей. Требования истца удовлетворены сразу по двум заявлениям. Костыгин заявил, что "Юлмарт" задолжал ему проценты за пользование займами.

Стоит добавить, что истец вышел на свободу из-под ареста в ноябре 2018 года. За временное освобождение мужчина заплатил 25 миллионов рублей. На данный момент следствие продолжает разбираться в уголовном деле.

Ранее Piter.tv писал о том, что совладелец "Юлмарта" Васинкевич признан в Петербурге банкротом.

Фото: Piter.tv