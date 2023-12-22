Сергей Румянцев рассказал о работе "Юга" на СВО.

Российские подразделения из "Южной" группировки войск за прошедшие сутки в зоне проведения специальной военной операции на донецком направлении улучшили положение по переднему краю фронта. Соответствующее заявление во время выступления на регулярном брифинге с журналистами от 20 марта сделал старший офицер пресс-службы "Юга" Сергей Румянцев. Он отметил, что боевые задачи реализованы при поддержке артиллерии и авиации. Военнослужащие нанесли поражение формированиям 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад и 118-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины, находящихся в районах населенных пунктов Новомихайловка, Раздоловка и Георгиевка. Противник лишился до 215 человек живой силы убитыми и ранеными, трех танков, двух боевых машин пехоты и четырех единиц автомобильной техники.

В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены 155-мм самоходная артиллерийская установка "Краб", две 122-мм самоходные артиллерийские установки 2С1 "Гвоздика", 122-мм гаубица Д-30 и ЗРК С-60. Вадим Астафьев, пресс-секретарь "Юга"

Отечественные средства противовоздушной обороны ликвидировали 143 украинских дрона, а также 38 снарядов для реактивных систем залпового огня "Хаймарс" американского производства, "Ольха", "Град" и "Вампир".

МО РФ сообщило об уничтожении артиллеристов ВСУ в приграничных районах Курской области.

Фото и видео: Минобороны России