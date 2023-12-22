Военнослужащие поразили цели ВСУ на СВО.

Российские боевые расчеты 120-миллиметровых минометов от "Западной" группировки Вооруженных сил страны поразили украинских военнослужащих, расположенных в приграничных районах Курской области. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы министерства по обороне. Известно, что задачи реализованы при помощи "Саней". Удары наносились по артиллерии и минометам террористических формирований противника. Специалисты отметили, что наши бойцы скрытно выдвинулись на рубеж открытия огня, находившийся вблизи от линии боевого соприкосновения, а затем успешно отработали по целям ВСУ.

Расчет работает в режиме кочующего орудия. Цели для поражения поступают от разведчиков группировки, а корректировка огня идет с помощью дронов. пресс-служюа Минобороны РФ

"Центр": потери ВСУ составили до 300 военнослужащих за день.

Фото и видео: Минобороны России