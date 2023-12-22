Александр Савчук рассказал о работе "Центра" на СВО.

Российские боевые подразделения "Центральной" группировки Вооруженных сил страны за последние сутки проведения специальной военной операции продолжают выполнять задачи командования. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 19 марта сделал местный руководитель пресс-службы "Центра" Александр Савчук. Офицер отметил, что военнослужащими нанесено огневое поражение по 350 выявленным целям противника, в том числе по 18 опорным пунктам, 40 районам скопления личного состава и техники, свыше 80 позиций полевой артиллерии.

Авиацией нанесено 30 ударов в районах Нетайлово, Уманское. Тяжёлыми огнемётными системами поражены четыре опорных пункта противника в районе Бердычи. Александр Савчук, пресс-секретарь "Центра"

Потери ВСУ составили до 300 человек живой силы. Дополнительно бойцами уничтожены три боевые бронированные машины, две боевые машины пехоты, девять единиц автомобильной техники и два 120-миллиметровых миномёта противников. Средствами противовоздушной обороны удалось поразить семь украинских дронов.

Минобороны: российские войска поразили 370 выявленных целей ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России