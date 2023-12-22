Вадим Астафьев рассказал о работе "Юга" на СВО.

Российские подразделения "Южной" группировки войск отразили на донецком направлении за последние сутки проведения специальной военной операции шесть атак формирований 81 аэромобильной, 22 и 24 механизированных бригад Вооруженных сил Украины, происходивших в районах Белогоровки, Красного и Богдановки. В выполнении боевой задачи помогала артиллерия. Активными действиями военнослужащие нанесесли поражение живой силе и технике 22, 28 и 42 механизированных бригад противника в районах Клещеевки, Курдюмовки и Андреевки. Соответствующее заявление во время выступления на регулярном брифинге с журналистами от 18 января сделал руководитель пресс-службы "Юга" Вадим Астафьев.

Ранеными и убитыми ВСУ потеряли до 290 человек, танк, две боевые машины пехоты, пять боевых бронированных машин, 12 автомобилей. Вадим Астафьев, пресс-секретарь "Юга"

Средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы ликвидировали 11 украинских беспилотных летательных аппаратов, находившихся в районах населенных пунктов Новониколаевка, Горловка и Пески Донецкой Народной Республики, а также 11 снарядов для реактивных систем залпового огня "Ольха" и "Вампир". Во время контрбатарейной борьбы российскими силами уничтожены две 122-мм гаубицы Д-30 ВСУ, а также 203-мм самоходная пушка "Пион".

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Фото и видео: Минобороны России