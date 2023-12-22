  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 7:23
66
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Минобороны: российские военнослужащие передали гуманитарную помощь жителям сирийской Афры

0 0

Общий вес гумпомощи составил свыше 3300 кг.

Вооруженные силы России передали гуманитарную помощь жителям населенного пункта Афра в сирийской провинции Риф-Дамаск. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Порядка 300 продовольственных наборов были переданы учителям и обслуживающему персоналу средней школы Аль-Сааде, а также малоимущим семьям. Общий вес гумпомощи составил свыше 3300 кг. Кроме того, в рамках данной акции был развернут медицинский пункт, в котором военные врачи провели осмотр местных жителей.

Ранее мы сообщали, что МЧС России доставит 30 тонн гумпомощи жителям Газы.

Видео: Минобороны России

Теги: вооруженные силы россии, гуманитарная помощь, минобороны россии, сирия
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии