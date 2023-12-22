МЧС России доставит 30 тонн гумпомощи жителям Газы

Гумпомощь доставят на самолете Ил-76, который вылетел в аэропорт города Эль-Ашир.

МЧС России доставит 30 тонн гумпомощи жителям сектора Газа. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В состав гуманитарного груза вошли продукты питания, одежда, одеяла, предметы личной гигиены. Его собрали по инициативе Правительства Республики Башкортостан. Гумпомощь доставят на самолете Ил-76, который вылетел в аэропорт города Эль-Ашир. Оттуда ее передадут представителям Египетского общества Красного Полумесяца, которые перенаправят груз в сектор Газа.

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Видео: МЧС России