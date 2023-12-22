В Новосибирской области женщина и двое детей погибли при пожаре в доме

Возбуждено уголовное дело по факту смертельного возгорания.

Женщина и двое малолетних детей погибли на пожаре в Ордынском районе Новосибирской области. Соответствующую информацию журналистам подтвердил руководитель ГУ МЧС по региону Виктор Орлов. По предварительным сведениям от экстренного ведомства, в ночь на 16 января из-за короткого замыкания произошло возгорание в жилом частном доме. В ликвидации пламени были задействованы семь человек и две единицы специальной техники.

Местная прокуратура по факту воспламенения возбудила уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ. Речь идет о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам. В Следственном комитете по региону добавили, что сотрудники надзорного ведомства совместно со спасателями провели осмотр места происшествия, изъяли предметы и образцы веществ. По ним будет проведена судебная пожарно-техническая экспертиза. Она поможет установить точные причины и источник пожара.

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Фото и видео: ГУ МЧС России